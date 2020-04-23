Письма Президенту. «Азербайджан находится в надежных руках»

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в своем письме житель Баку, чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Вугар Намазов пишет: «Уважаемый господин Президент! Благодаря принятым мерам профилактики мы смогли предотвратить быстрое распространение пандемии коронавируса в нашей стране. Это стало возможно только благодаря Вашей дальновидной политике и заботе о нашей нации. Ни одно государство не было готово к этой сложной ситуации, однако в результате Ваших решений наше государство стало примером для всего мира. Я выражаю Вам глубокую благодарность за то, что Вы с нами во всех областях, в том числе и в спорте», - говорится в письме.

Житель Астаринского района, председатель совета аксакалов Астаринского района Гюльага Рзаев пишет: «Наряду с Вашей успешной внутренней и внешней политикой, шаги, которые Вы предприняли в социальной сфере, являются ярким примером Вашей поддержки каждого гражданина Азербайджана.

Во время пандемии, охватившей весь мир, осуществление превентивных мер с вашей дальновидной политикой определило способ спасти наш народ от этого бедствия.

Своевременное закрытие границ, применение карантинного режима, мобилизация врачей, медицинских работников, строительство и ввод в эксплуатацию новых больниц являются подтверждением Вашего заявления «Здоровье наших граждан превыше всего».

Житель Ясамальского района города Баку Сохраб Гасымов пишет: «Как инвалид Карабахской войны, я благодарю Вас за внимание и заботу о людях Азербайджана в эти трудные дни. При сравнении статистики стран, зараженных коронавирусом, с ситуацией в нашей стране, я горжусь Вами. Этот показатель является результатом Вашей тяжелой работы. Благослови Вас Всевышний.

Я горжусь тем, что современный Азербайджан, основанный общенациональным лидером, находится в таких надежных руках. Мы счастливые люди, потому что такой мудрый политик, как Вы, продолжает работу, проделанную нашим великим лидером для Азербайджана».

А.А., М.К.