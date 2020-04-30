Письма Президенту. «Азербайджан вышел из этой борьбы с минимальными потерями благодаря Вам»

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель Сумгайыта Музаффар Гулумов пишет: «Становление и развитие Сумгайыта как города связано с именем великого исторического деятеля Гейдара Алиева. Мы, жители Сумгайыта, очень рады, что это теплое отношение общенационального лидера к нашему городу успешно продолжается Вами.

Благодаря Вашему непосредственному вниманию и заботе, особенно в последние годы, многочисленные социальные и промышленные предприятия, созданные в нашем городе, развили Сумгайыт и превратили его в современный, процветающий и яркий город.

Господин Президент, сегодня мир переживает экономические трудности и кризис в результате пандемии коронавируса. Несмотря на существующие трудности, запланированные социальные проекты в нашей стране не прекращаются, они решаются в соответствии с графиком.

Благодаря своевременным превентивным мерам, принятым на основании Ваших указаний, стало возможным значительно сократить распространение этой ужасной пандемии коронавируса.

Азербайджан является одной из стран мира, где борьба с коронавирусом организована на очень высоком и профессиональном уровне. Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает меры, принятые для предотвращения пандемии в нашей стране».

Учащийся 8-го класса средней школы села Демирчи Масаллинского района Нихад Джавадов пишет: «Одной из самых редких инфекционных болезней в мире является пандемия коронавируса, которая в последние дни напугала всю планету. Принятые Вами превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса в нашей стране спасают наших граждан. Во время пандемии мы, учащиеся, не отстаем в своем образовании, несмотря на нахождение дома, продолжаем наши уроки на высоком уровне.

Моя цель написания этого письма - выразить благодарность за внимание и заботу, которые Вы проявили к азербайджанскому народу, особенно за меры, которые Вы предприняли в сфере образования».

Проживающая в Бинагадинском районе Баку ученица 7- го класса Незрин Гасанли пишет: «Мы живем во время, когда пандемия коронавируса широко распространена во всем мире. Тем не менее, превентивные меры, принятые в Азербайджане, привели к меньшим потерям по сравнению с другими странами.

Господин Президент, предпринятые Вами целенаправленные шаги еще раз доказывают, что Вы и Мехрибан ханым Алиева всегда находитесь рядом с народом. Большое спасибо за материальную и моральную поддержку для улучшения благосостояния граждан».

Вынужденный переселенец Лачинского района Али Аббасов пишет: «Господин Президент! Выражаю глубокую признательность от имени моей семьи и от себя лично Вам и Мехрибан ханым Алиевой за превентивные меры по предотвращению охватившей весь мир пандемии коронавируса. Азербайджан в сравнении с ведущими развитыми странами мира вышел из этой борьбы с минимальными потерями благодаря Вам. В эти сложные дни Вы днем и ночью неустанно работаете, оказываете каждому гражданину материальную и моральную поддержку, проявляете истинно отеческую заботу.

Да хранит Всевышний Вас и наш народ».

А.А., М.К.