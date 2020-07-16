Письма Президенту. Азербайджанский народ сплотился вокруг Вас 

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С того момента, как оккупационные силы Армении предприняли очередную провокацию на линии фронта, на которую решительно ответили Вооруженные силы нашей страны, в обществе наблюдается небывалая сплоченность.

События на фронте внимательно отслеживаются миллионами азербайджанцев и всем мировым сообществом. Граждане изъявляют желание отправиться добровольцами на фронт, азербайджанцы со всего мира выражают поддержку своей Родине, решительно сражающейся с коварным врагом.

Ярким примером тому являются письма Президенту страны Ильхаму Алиеву, поступающие на официальный сайт главы государства. 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет некоторые из них.

От Нармин Гусейнзаде, Зангилан, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Армянские захватчики в очередной раз совершили военную провокацию против Азербайджана. После достойного ответа нашей армии враг был вынужден отступить, понеся большие потери.

Господин Верховный Главнокомандующий, молодежь Зангиланского района ждет Вашего приказа, чтобы вместе с нашими военнослужащими вступить в бой за освобождение наших оккупированных земель».

От Мурада Джафарова, Тертер, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Тертерцы, проживающие в прифронтовом районе, приветствуют достойный ответ на вражеские провокации в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. Мы гордимся Вами - нашим Верховным Главнокомандующим и нашей национальной армией. В ответ на провокацию врага Азербайджан доказал всему миру, что у нашей страны сильная армия. Наша армия способна наносить сокрушительные удары по врагу и готова в любой момент по приказу Верховного Главнокомандующего освободить наши земли от оккупации».

От Орхана Нуриева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

К сожалению, 20 процентов наших земель находятся под оккупацией Армении. Нагорный Карабах - наша исконная земля. На протяжении веков наши родные жили и творили на этих землях. На оккупированных территориях разрушены исторические, религиозные памятники. Нарушение режима прекращения огня армянскими оккупантами в последние дни означает повторное нарушение норм международного права. Мы всегда верили и сейчас верим, что благодаря Вашей мудрой, дальновидной политике и силе нашей армии территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в кратчайшие сроки».

От Фуада Шукюрова, Физули, Азербайджан:

«Господин Верховный Главнокомандующий!

Азербайджанский народ верит в свою армию, доверяет ей. Наша армия в любой момент способна дать достойный ответ врагу. Единство народа и власти гарантирует освобождение наших земель от оккупации. Азербайджанский народ тесно сплотился вокруг Вас».

От Гюнай Юсифовой, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

С 12 июля вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, обстреляли наши позиции с использованием артиллерийских установок. Это событие еще раз показало, что Армения не соблюдает режим прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана отбили атаки противника. Как Вы заявили, мы не допустим создания на азербайджанских землях второго армянского государства. Наши земли должны быть освобождены».

С.Агаева