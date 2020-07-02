Письма Президенту. «Благодарю Вас за всю проделанную работу в интересах азербайджанского народа»

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Вынужденный переселенец из Агдамского района, ныне проживающий в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку, Рагуб Джафаров пишет: «Благодаря мерам, принятым под Вашим руководством, оказывается государственная поддержка пострадавшим в результате пандемии и инфицированным людям. В то же время успешная реализация социальных и инфраструктурных проектов демонстрирует силу и финансовую мощь нашего государства. Беженцы и вынужденные переселенцы не остаются вне Вашего внимания. Для них строятся новые поселения и жилые комплексы, улучшаются жилищные и социальные условия.

Господин Главнокомандующий, поэтому мы, вынужденные переселенцы, поддерживаем Вас и выражаем Вам благодарность и признательность».

Житель села Деллер Саатлинского района Алимухтар Мухтаров пишет: «Как гражданин Азербайджана я обязан выразить свою бесконечную благодарность от своего имени и от имени жителей села Деллер Саатлинского района за Вашу деятельность, которая сосредоточена на здоровье граждан страны во время пандемии. Господин Верховный Главнокомандующий, предоставленная по Вашим указаниям единовременная помощь улучшила условия жизни многих семей в нашей деревне».

Автор письма отмечает, что поддерживает внутреннюю и внешнюю политику главы государства.

«Пусть Всевышний защитит Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ от невидимых бед и трагедий», - говорится в письме.

Жительница города Баку Серия Зиядова-Эйвазова в своем письме пишет об успешном развитии Азербайджана.

«Масштабная работа, проделанная в последние годы, реализованные социальные и инфраструктурные объекты – тому свидетельство. В нашей республике проложены новые дороги, созданы прекрасные города, построены и введены в эксплуатацию современные школы и больницы. Служба ASAN Xidmət также является одним из Ваших успешных проектов. Похвально, что Вы открыли широкие возможности для молодого поколения и продвинули их в государственном управлении. Во время пандемии дети и молодежь не отставали от учебной программы. Организация виртуальных уроков создала условия для этого».

Житель села Алиабад Загатальского района Эльчин Заманов пишет: «Прежде всего я хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за всю проделанную Вами работу в интересах азербайджанского народа. Благодаря безотлагательным мерам, принятым Вами до проявления пандемии коронавируса в Азербайджане, которая затронула все страны мира, мы смогли защитить себя от серьезных последствий. В результате чего количество людей, зараженных этим вирусом, в нашей стране невелико по сравнению с другими странами.

От имени себя, своей семьи и жителей нашей деревни я выражаю Вам глубокую благодарность за всю эту работу и желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья».

Эльшан Рустамов