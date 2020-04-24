Письма Президенту. «Большое спасибо за все, что Вы делаете»

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в своем письме жительница Агдашского района, ученица 11-го класса школы № 1, Аида Юсифова пишет: «Уважаемый господин Президент! Сегодня весь мир сдает тяжелый экзамен. Чтобы с честью пройти это ужасающее весь мир испытание, в Азербайджане с первых дней пандемии коронавируса были предприняты правильные меры социальной и экономической защиты.

Никто в мире не застрахован от этого вируса. Поэтому надо отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и осознавать личную ответственность. Убеждена, что только так возможно победить вирус. Вместе – мы сила.

Господин Президент, от имени нашей семьи шехида благодарим Вас за всю Вашу деятельность, направленную на процветание и развитие нашей Родины, и желаем успехов на этом пути.

Большое спасибо за все, что Вы делаете и для развития сферы образования. Благодаря Вам я стала учиться с охотой. Даст Бог, если в один прекрасный день я стану учительницей, буду рассказывать своим ученикам о тех тяготах, через которые прошла наша страна».

Жительница Сабунчинского района города Баку, супруга Национального героя Азербайджана Магеррама Сеидова – Шекер Сеидова пишет: «Уважаемый господин Президент! Мы, семьи шехидов, очень рады, что вы заботитесь о здоровье каждого гражданина Азербайджана, оказываете финансовую и моральную поддержку людям в эти трудные времена. Я лично горжусь своим президентом».

В письме рассказывается о проведении ею двух тяжелых операций при поддержке Фонда Гейдара Алиева. «Мы считаем Ваши рекомендации и призывы очень важными в этот трудный период и следуем им. Пусть Всевышний защитит Вас и Вашу семью», - говорится в письме.

А.А., М.К.