Письма Президенту. «Каждый из нас – Ваш солдат»

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С момента, как оккупационные силы Армении предприняли очередную провокацию на линии фронта, на которую решительно ответили Вооруженные силы нашей страны, в обществе наблюдается небывалая сплоченность.

События на фронте внимательно отслеживались миллионами азербайджанцев и всем мировым сообществом. Граждане изъявляют желание отправиться добровольцами на фронт, азербайджанцы со всего мира выражают поддержку своей Родине, решительно сражающейся с коварным врагом.

Ярким примером тому являются письма Президенту страны Ильхаму Алиеву, поступающие на официальный сайт главы государства. 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет некоторые из них.

От Эльвина Хасилова, председателя Молодежного союза «Гах» (Гахский район):

«Господин Президент, господин Верховный главнокомандующий!

В то время, когда во всем мире стихают войны, наши ненавистные враги снова совершают провокации в пограничном регионе – Товузе. Благодаря резкому ответу нашей Национальной армии противник был вынужден отступить с большими потерями. Господин Президент, под Вашим руководством мы готовы в любое время сражаться на передовой, чтобы освободить наши земли от оккупации».

От Этибара Валиева, председателя Товузского регионального отделения Общественного объединения ветеранов Отечественной войны в Азербайджане и Товузского регионального отделения Общественного объединения инвалидов Карабаха:

«Уважаемый господин Президент! Попытки наших трусливых соседей подорвать развитие Азербайджана всегда терпели неудачу. Каждый гражданин Азербайджана знает, что Азербайджанское государство находится в надежных руках, потому что Вы являетесь гарантом нашей стабильности. У нас есть доблестная армия, охраняющая наши границы, и полиция, которая обеспечивает высокий уровень общественного порядка».

От Камрана Дунямалиева, Сальян, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Я решительно осуждаю провокацию, совершенную армянскими вооруженными силами на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, и поддерживаю нашу армию, предотвращающую провокации противника. Я уверен, что под Вашим руководством мы скоро освободим Карабах от оккупации. Я жду Вашего приказа как солдат, готовый к битве».

От Амиля Бабаева, Сальян, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы всегда поддерживаем Вашу принципиальную, решительную политику. Мы гордимся нашей армией, которая помешала провокациям, совершенным оккупирующей страной. Эта армия сильна благодаря Вам.

Господин Президент, я поддерживаю нашу армию, которая предотвращает вражеские провокации на азербайджано-армянской границе, и как бывший солдат я готов взять в руки оружие и бороться с врагом.

Мы гордимся Вами. Каждый из нас – Ваш солдат».

От Талята Аббасова (Гах):

«Уважаемый господин Верховный главнокомандующий!

Наша Национальная армия под Вашим руководством четко отреагировала на очередную провокацию фашистской Армении. Мы гордимся Вашей решительной позицией в карабахском конфликте и мужеством храбрых сынов Отечества!

Уважаемый Верховный главнокомандующий, будучи молодым участником партии YAP, я жду Вашего приказа и готов бороться за свою страну. Да здравствует независимый Азербайджан! Каждый из нас – Ваш солдат».

От Айбениз Адиловой (Хачмаз, Азербайджан):

«Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий!

Сегодня под Вашим руководством наша армия является одной из сильнейших в мире. Энтузиазм, профессионализм и современная военная техника нашей армии позволяют нам освобождать наши земли в любое время. Мы, молодежь YAP, всегда с Вами, ждем Ваших приказов».

От Вусала Рамазанова (Загатала):

«Уважаемый господин Верховный главнокомандующий! Сегодня Азербайджанская армия способна защитить страну от любой агрессии и освободить наши земли от оккупации в любое время. Каждый гражданин знает, что в Азербайджане сильное государство и сильная армия. Господин Верховный главнокомандующий, наши офицеры и солдаты с боевым опытом всегда с Вами. Мы доверяем Вам. Мы ждем вашего приказа, господин Верховный главнокомандующий!».

От Насибы Каримовой (Барда):

«Уважаемый господин Президент, господин Верховный Главнокомандующий!

Мы вновь стали свидетелями силы нашей армии в предотвращении провокации, совершенной Арменией против Азербайджана. Наши храбрые солдаты снова заставили нас испытать гордость, как это было во время боев в апреле 2016 года. Мы знаем, что нашу страну защищает мощная армия.

Вы, господин Президент, являетесь Верховным главнокомандующим нашей сильной армии, и мы гордимся этим. Мы всегда ждем Вашего приказа.

Я полностью поддерживаю политику, которую Вы проводите для освобождения наших земель от оккупации. Я как молодая гражданка страны благодарю Вас».

От Бахтияра Сеидова (Сиязань):

«Господин Верховный главнокомандующий! Как известно, 12 июля вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям Азербайджана из тяжелой артиллерии. Азербайджанская армия ответила адекватно, заставив врага отступить, и отомстила за наших шехидов. Благодаря Вашему вниманию и заботе, наша армия сегодня очень сильна и способна дать достойный ответ врагу. Я выражаю Вам глубокую благодарность за это.

Господин Верховный главнокомандующий, как член Сиязаньской районной организации Союза молодежи YAP я готов встретиться с противником под Вашим командованием и сражаться как отважный азербайджанский солдат».

От Шамхала Ягубова (Барда):

«Уважаемый господин Президент!

Вы всегда стремитесь обеспечить национальные интересы Азербайджанской Республики. Защита независимости нашей страны и восстановление территориальной целостности - главные цели этих национальных интересов. Благодаря Вам Азербайджанская Республика, имеющая сегодня сильную армию, незамедлительно реагирует на силы, пытающиеся нарушить государственную границу, с таким сокрушительным эффектом, что его долго помнят провокаторы. Мы гордимся нашей армией.

Господин Верховный главнокомандующий, мы, молодые люди, ждем Вашего приказа в любое время. Верность Родине - священное чувство для нас, молодых людей. Как молодой азербайджанец хочу сказать, что мы с Вами до последнего вздоха. Мы отдадим нашу жизнь за Родину».

От Улькер Латифовой (Хачмаз):

«Господин Верховный главнокомандующий!

Сегодня молодежь Азербайджана гордится Вами, тем, что Вы делаете для безопасности нашей страны. Наши враги сейчас в состоянии паники. Ваши слова: «Карабах - это Азербайджан, и точка!» - свидетельство того, что скоро мы вернем наши земли. Молодежь YAP всегда ждет Вашего приказа. Мы верим в Вас, господин Президент».

От Айдына Рашидли (Физули):

«Господин Президент, господин Верховный главнокомандующий!

После недавних событий мы, молодежь Физули, готовы бороться за процветающее и прекрасное будущее нашей Родины - Азербайджана. Молодежь Физули верит в Вас и всегда с Вами!»