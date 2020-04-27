Письма Президенту. «Мы еще раз убедились, что наша страна в надежных руках»

~ 2 минуты на чтение 211

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в своем письме жительница Шамахи Айтен Адилова пишет: «Мне 12 лет, я учусь в 6-м классе школы № 9 имени М.Хади в Шамахе. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Вас за проделанную в нашей стране работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Благодаря Вам этот вирус был своевременно предотвращен в нашей республике. Вы прекратили занятия, чтобы защитить нас, детей. Но даже несмотря на то, что мы находимся дома, не отстаем в своем образовании».

Проживающий в Баку вынужденный переселенец из Зангиланского района Огтай Алекперов пишет: «Вы с заботой и глубокой любовью поддерживали граждан в трудных испытаниях. Вы оказали материальную и моральную помощь людям, зажгли огонь надежды в их сердцах. Ваши успешные реформы и проекты по улучшению социального положения граждан, Ваша многогранная деятельность являются важными и ценными».

В письме указывается, что в результате своевременных превентивных мер по борьбе с коронавирусом, которым заразились люди в более 200 странах мира, гибель граждан в нашей стране сократилась.

«Мы уверены, что наши люди объединятся и совместными усилиями преодолеют это. Вы заслуживаете самого глубокого уважения. Пусть Всемогущий Бог защитит Вас», - говорится в письме

Житель села Кусекаран Лерикского района Афган Велизаде пишет: «В последнее время одной из главных тем в мировой повестке дня является эпидемия коронавируса.

Сотни людей на земле каждый день умирают от этой болезни. В результате Вашей дальновидной политики и щедрости наша страна имеет очень небольшие потери.

Мы еще раз убедились, что наша страна в надежных руках. Слава Богу, у нас есть такой Президент, как Вы. Мы гордимся Вами. Пусть Всемогущий Бог защитит Вас и Вашу семью», - говорится в письме.

А.А., М.К.