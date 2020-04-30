Письма Президенту: Мы гордимся Вами

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать от граждан многочисленные письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защите здоровья и улучшению благосостояния населения.

1news.az со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

От Акифа Гараева, Азербайджан, Масаллинский район:

«Уважаемый господин Президент!

Благодарю Вас за то, что в эти трудные дни Вы с нами, Вы всегда думаете об интересах граждан, всегда шли по пути нашего великого лидера и заботились о нас. Мы гордимся Вами, Вашим лидерством, нашим государством, нашим флагом. Мы справимся с этими трудными днями вместе с Вами, потому что мы сильны вместе. Да ниспошлет Всевышний Вам долгой жизни и крепкого здоровья, чтобы Вы всегда были во главе нашего государства».

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От Джамаледдина Агаева и Магеррама Багирова, Азербайджан, Бардинский район, село Гаджилар:

«Уважаемый господин Президент.

В результате Вашей напряженной работы благосостояние людей в нашей стране процветает. Благодарим Вас от имени всех жителей Барды.

На днях была отремонтирована и введена в эксплуатацию дорога в селе, где мы живем. Мы уже добираемся до районного центра более удобно и в более короткие сроки. Как говорил наш великий лидер: «Дорога - это культура, экономика, одним словом, жизнь».

Господин Президент, этой дорогой Вы дали нам новую жизнь. Все жители села Гаджилар благодарят Вас за заботу».

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От Гюльсюм Ибрагимовой, Азербайджан, Имишлинский район, село Отузики:

«Уважаемый господин Президент!

Как мы знаем, пандемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, не обошла и нашу страну. Однако в результате мер, предпринятых под Вашим особым вниманием и контролем, ситуация с пандемией в нашей стране была взята под контроль, были предотвращены массовые случаи заражения вирусом COVID-19. Как фермер, я хотела бы подчеркнуть, что меры, принимаемые государством для минимизации воздействия пандемии на сельское хозяйство, заслуживают высокой оценки. Мы благодарим Вас за поддержку нашей свободной деятельности по производству, импорту, поставке, хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции и сырья, а также за то, что Вы всегда защищаете интересы нашей страны».

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От Магомеда Аллазова, Азербайджан, Гахский район, село Агязи:

«Уважаемый господин Президент!

К сожалению, широко распространившаяся в мире пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Выделение крупных сумм на меры по снижению негативного воздействия пандемии на экономику страны, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и усиление социальной защиты граждан показывают, насколько серьезно эта проблема решается. Я благодарю Вас за всю работу, которую Вы проделали для обеспечения здоровья, социального обеспечения и защиты наших граждан в эти трудные времена. В этом направлении одной из задач является обеспечение работой тысяч таких граждан, как я, в рамках проекта социального работника. Желаем новых успехов в работе в этот трудный период. Так же, как Вы поддерживаете наш народ, наши граждане всегда поддерживают Вас. Как вы заявили: «Мы сильны вместе!»

1news.az