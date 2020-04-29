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Письма Президенту: Мы очень благодарны Вам за все, что Вы делаете для нашего Азербайджана

Сегодня в 13:06 ~ 4 минуты на чтение 360
Письма Президенту: Мы очень благодарны Вам за все, что Вы делаете для нашего Азербайджана

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать от граждан многочисленные письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защите здоровья и улучшению благосостояния населения.

1news.az со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

От Азера Ахмедлы, Гаджигабул, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Пандемия - это глобальная проблема, все страны мира, в том числе и наша страна, столкнулись с этой бедой. Но в результате Вашей беспрецедентной политики и своевременных профилактических мер число людей, инфицированных вирусом в Азербайджане, с каждым днем ​​уменьшается.

Как сын ветерана карабахской войны, я выражаю Вам глубокую благодарность за Ваш чуткий подход к проблемам каждого гражданина, за Ваше внимание и заботу.  Я также являюсь одним из граждан, находящихся под опекой нашего государства, и получил единовременную выплату в размере 190 манатов как безработный.  Я благодарю Вас за это.  Благослови Вас Аллах!

С уважением,

Ахмедлы Азер Нахмед оглу.

Азербайджанская Республика, Гаджигабульский район».

 ***

От Гатибы Асадовой, Сумгайыт, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как 70-летняя мать хочу выразить свою глубокую любовь и уважение к Вам и каждому члену Вашей семьи. В этом году я завершила свою трудовую деятельность и высоко ценю Ваше и Мехрибан ханум внимание и заботу как о работающих, так и о пенсионерах. В результате Вашей неустанной деятельности Азербайджан превзошел самые развитые страны мира и достойно боролся с этой безжалостной пандемией.  Слава Всевышнему, благодаря Вам наша страна избавляется от этого зла с наименьшими потерями.

Господин Президент, я также хотела бы сказать, что Ваша любовь к народу взаимна. Мы очень благодарны Вам за все, что Вы делаете для нашего Азербайджана.  Благослови Вас Аллах.

 С уважением,

 Асадова Гатиба Яхья гызы, заслуженный учитель.

Азербайджанская Республика, город Сумгайыт».

***

От Мансура Гасанова, Мингячевир, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Я, как гражданин, выражаю Вам глубокую признательность за меры, которые Вы предприняли для защиты нашего народа от этой беды в то время, когда мир сталкивается с трудными испытаниями, за важные указы и распоряжения, которые Вы подписали.

Господин Президент, во время тяжелой пандемии, охватившей мир, наш народ объединился вокруг Вашего призыва «Вместе мы сильнее!»

Меры, которые Вы предприняли для благополучия наших граждан в трудные времена, еще раз показали всем, и, конечно же, всему миру, насколько сильным является наше государство.

От имени сотрудников Мингячевирской городской средней школы №20, где я работаю учителем, хотел бы выразить глубокую благодарность Вам и нашему Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которая прилагает все усилия для поддержки народа.  Будьте уверены, что народ всегда будет сильным с Вами. Благослови Вас Всевышний.

 С уважением,

 Гасанов Мансур Меджнун оглу, учитель истории.

 Азербайджанская Республика, город Мингячевир».

***

От Алика Гулиева, Геранбой, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

От имени морских нефтяников и жителей Геранбоя выражаю Вам благодарность и признательность.

Всем известно, что в последнее время в Азербайджане наблюдаются быстрое развитие и значительный прогресс в нефтяном и ненефтяном секторах. Это развитие - результат Вашей политики. Мы, жители Геранбоя, всегда чувствуем Вашу поддержку и заботу. Реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах, особенно в политической, экономической, судебной, правовой, образовательной и здравоохранительной, являются ярким тому примером. Как Вы заявили, Азербайджан никогда не был таким сильным в истории. 

Мы также являемся свидетелями развития в Геранбойском и прилегающих районах. Как и каждый гражданин Азербайджана, я, как нефтяник, стараюсь выполнять свою сложную профессию.

В настоящее время мы столкнулись с пандемией COVID-19. Но принятые Вами решения и шаги доказали, что верным для каждого азербайджанца является оставаться дома и защищать свое здоровье.

С уважением,

Гулиев Алик Гияс оглу.

Азербайджанская Республика, Геранбойский район, село Гаргуджаг».

1news.az

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