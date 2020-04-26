Письма Президенту. «Ваша главная цель - интересы Азербайджанского государства и его граждан»

~ 2 минуты на чтение 311

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, жительница Низаминского района Баку Улькер Фарзалиева пишет: «Уважаемый Президент, господин Ильхам Алиев! Прежде всего, я Вас приветствую. Я благодарю Вас за работу и профилактические меры по предотвращению пандемии COVID-19. Коронавирус - это большая катастрофа, но мы уверены, что азербайджанский народ избавится от этого вируса с минимальным ущербом. Потому что у нас есть такой президент, как Вы. Я также благодарю Вас за высокую оценку работы наших врачей и сотрудников полиции по борьбе с коронавирусными мерами. Они сделали все возможное, чтобы люди не заразились коронавирусом. Все это является результатом вашей заботы о людях, работающих в каждой области, принятых превентивных мер».

Житель Билясуварского района Исмаил Алили пишет: «Я учусь в 8-м классе средней школы № 4 Билясуварского района. Я хочу выразить Вам свою глубокую благодарность. Меры, которые вы приняли в отношении пандемии коронавируса в нашей стране, дают положительные результаты. Хотя школьники остаются дома, но не пропускают занятия. Мы продолжаем наше обучение онлайн. Это было своего рода практикой для нас. Но, честно говоря, это не может полностью заменить школу. Я очень скучаю по школе. С нетерпением жду того дня, когда вернусь в школу».

Житель Бардинского района Яшар Заманов пишет: «В результате оперативных и превентивных мер, принятых правительством Азербайджана под вашим руководством для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране, были достигнуты успешные результаты в предотвращении распространения этого заболевания, что является примером для наиболее развитых стран.

Несмотря на то, что все страны, в том числе и наше государство, понесли финансовые потери из-за распространения этой болезни, как всегда, Ваше внимание и забота о гражданах и предпринимателях Азербайджана в эти трудные дни еще раз подтвердили, что Вы достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева. Ваша главная цель - интересы только Азербайджанского государства и его граждан».

А.А., М.К.