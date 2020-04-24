Письма Президенту: Вы - Президент каждого азербайджанца 

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Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, защите здоровья и улучшению благосостояния народа.

1news.az со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

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От Заура Джафарова, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы безгранично благодарны Вам. Вы всегда были рядом с азербайджанским народом и всегда проводили политику, направленную на улучшение социального обеспечения граждан страны. Здоровье граждан для Вас важнее всего на свете. Средства, выделенные из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, открытие завода по производству медицинских масок в Сумгайытском химическо-промышленном парке, работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт, Ваши выступления, центры здоровья, в открытиях которых Вы лично участвовали, еще раз доказывают, что Вы развиваете Азербайджан.

Вы - Президент каждого азербайджанца. Как гражданин и спортсмен, который всегда достойно представляет спортивную честь Азербайджана, я выражаю Вам глубокую благодарность.

Господин Президент, мы гордимся Вами. Пусть Всевышний защитит Вас и Вашу семью.

С уважением,

Джафаров Заур Алиага оглу, четырехкратный чемпион мира и

Европы.

Азербайджанская Республика, город Баку, Ясамальский район».

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От Эмиля Ханларова, Мингячевир, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как вынужденные переселенцы, размещенные в городе Мингячевир, мы живем в отремонтированных и оснащенных современным оборудованием квартирах, предоставленных благодаря Вашему вниманию и заботе.

Считаю своим долгом поблагодарить Вас от имени нашей семьи и выразить нашу благодарность.

Как известно, всемирная пандемия коронавируса (COVID-19) не обошла нас. Несмотря на этот сложный период, Ваши мудрые и оперативные решения, как всегда, позволили многим семьям оставаться в своих домах в комфортной и безопасной обстановке и получать социальное обеспечение.

Ваше лидерство сформировалось благодаря Вашей неустанной службе народу на протяжении многих лет. Приоритет Вашей политики - это, с одной стороны, гражданский фактор, с другой - возвышение Азербайджана за пределами страны. Только такой лидер, как Вы, мог выполнить эту миссию после нашего Великого лидера. Вы достойно продолжаете курс нашего общенационального лидера.

Мы, кяльбаджарцы, работники культуры Мингячевира, сотрудники Центра Гейдара Алиева в городе, считаем честью и долгом быть с Вами до конца нашей жизни. Благослови Вас Всевышний.

С уважением,

Ханларов Эмиль Микаил оглу,

вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района.

Азербайджанская Республика, Мингячевир».

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Эльмира Мехтиева, Загатала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Сегодня весь мир борется с пандемией коронавируса. Мир беспомощен перед лицом этого вируса. В такое трудное время азербайджанский народ испытывает огромную радость, видя рядом с собой свое государство, лично Вас, ощущая заботу своего Президента каждый день, каждый миг. Мы, журналисты, всегда поддерживали Вашу политику. Сегодня доказано, что высшей ценностью человечества является просто человечность.

Именно эти гуманистические идеалы лежат в основе Вашей политики. С первого дня, когда Вы почувствовали угрозу, приняли меры шаг за шагом. Эти меры были жизненно важны. Потому что Азербайджан находится в геополитическом пространстве, где угроза вируса может стать непреодолимой в любое время. Сегодня каждый должен выразить свою гражданскую позицию и быть рядом с Президентом. Потому что это единство позволит нам преодолеть пандемию. Этот день скоро наступит в результате неотложных мер, принятых под Вашим руководством. Жизнь вернется в нормальное русло, наши дети снова смогут ходить в школу, а мы - работать. Желаю всем терпения и крепкого здоровья. Пусть вернется наша нормальная жизнь. Да здравствует человечество. Жизнь прекрасна.

С уважением,

Мехтиева Эльмира Мехти гызы,

журналист, заслуженный работник культуры.

Азербайджанская Республика, Загатальский район».

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От Керима Керимова, Нахчыван, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как представитель молодежи, хочу выразить Вам свою глубокую благодарность. Сегодняшнее развитие великого, независимого Азербайджана, построенного великим лидером Гейдаром Алиевым на прочной основе, однозначно является результатом Вашей успешной политики.

Государственная программа, направленная на ликвидацию воздействия глобальной пандемии коронавируса (COVID-19) на Азербайджан, еще раз доказывает, что у нас есть Президент, который всегда рядом с народом, чье сердце бьется с народом. Проделанная Вами работа, направленная на здоровье и благополучие народа в эти трудные дни, побуждает нас делать все возможное для процветания нашей страны. Мы уверены, что под Вашим руководством все трудности скоро пройдут. Пусть Аллах защитит Вас и Вашу семью!

С уважением,

Керимов Керим Джаннат оглы, студент.

Азербайджанская Республика, Нахчыванская Автономная Республика, город Нахчыван».

1news.az