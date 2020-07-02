Письма Президенту. Вы обеспечиваете безопасность каждого из нас 

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Мадата Алиева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Вы всегда были рядом с гражданами в трудные моменты, окружали их своей заботой. Поэтому азербайджанский народ любит и поддерживает Вас.

Я поддерживаю проводимую Вами политику по восстановлению территориальной целостности Азербайджана и готов выполнить каждый Ваш приказ. Да благословит Вас Аллах!»

От Шафаят Авылбейли, Баку, Азербайджан!

«Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий!

Ваше Распоряжение о проведении 145-летнего юбилея национальной печати - это большая ценность и внимание, которое Вы уделяете работникам медиа. В условиях тяжелой борьбы с коронавирусной пандемией Вы не забываете о представителях СМИ. Да поможет Вам Аллах! Мы благодарны Вам, господин Президент!»

От Вюсали Алиевой, Агджабеди, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы, азербайджанская молодежь, азербайджанские учителя, гордимся Вами.

В то время как все страны мира столкнулись с серьезными потерями и трудностями в борьбе с пандемией, благодаря Вашим мудрым решениям, усилиям по построению системы здравоохранения в соответствии с требованиями дня и предпринятым шагам по защите населения наши граждане ведут борьбу с болезнью в соответствии с правилами и требованиями.

Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за всестороннюю поддержку».

От Гюльшан Багировой, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Прежде всего, я хотела бы как врач и мать поблагодарить Вас за поддержку всех граждан в такой тяжелой ситуации. Вы обеспечиваете безопасность каждого из нас, защищая наш народ от этого бедствия. В то же время выражаю Вам признательность за то, что Вы в это сложное время проявляете заботу о Гяндже и гянджинцах, способствовали развитию нашего города. Мы гордимся Вами и всегда ждем вашего приезда в наш город».

С.Агаева