Письма Президенту: Вы всегда рядом с народом

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района Азербайджана Огтай Хазиев от имени односельчан пишет:

«Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев!

Мы поддерживаем принятые Вами на высоком уровне решения, которые ставят здоровье наших людей превыше всего в эти трудные для всего человечества времена. Мы - с Вами. Желаем Вам успехов на этом пути.

Так же, как Вы всегда цените работу и заслуги патриотичных, трудолюбивых людей, мы ценим деятельность, которую Вы осуществляете для нашей страны и нашего народа.

Господин Президент, будьте всегда на высоте!»

Жительница села Нариманкенд Билясуварского района Азербайджана Сифейра Алиева пишет:

«Уважаемый Президент!

Шаги, которые Вы предприняли для предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса, которая распространилась по всему миру и стала причиной гибели людей, могут служить примером для других стран. Эти шаги ещё раз продемонстрировали Вашу дальновидность и то, что Вы всегда находитесь рядом с народом.

Мы никогда не забудем Вашу многостороннюю помощь нашим гражданам в трудной ситуации, Ваше внимание к семьям с низкими доходами и планы действий, чтобы наши дети не потеряли свои рабочие места. Как 74-летняя мать, я благодарю Вас от своего имени и от имени своих 8 детей и 41 внука. Мы всегда рядом с Вами. Да благословит Вас Всевышний и защитит наш народ от этой беды!»

Сулейман Шахвердиев от имени вынужденных переселенцев из Лачинского района, размещенных в Агджабединском районе Азербайджана, пишет:

«Уважаемый господин Президент!

Уважаемая Мехрибан ханум!

Мы благодарим Вас за то, что Вы думаете о жизни каждого из наших граждан. В то время как мы следуем призыву «Оставайся дома», Вы неустанно трудитесь на благо нашего здоровья.

В результате Вашего особого внимания и заботы нашим семьям было предоставлено жилье в новом поселке в Агджабединском районе, построенном для вынужденных переселенцев. Кроме того, несмотря на закрытие школ из-за мер социальной изоляции, наши дети не остались в стороне от учебного процесса и учатся посредством онлайн-уроков. Наши зарплаты также выплачиваются вовремя.

Мы выражаем Вам глубокую благодарность за это. Желаем Вам успехов в Вашей нелегкой деятельности. Благослови Вас Аллах. Пусть Аллах спасет нашу страну от беды коронавируса в ближайшее время.

С уважением,

вынужденные переселенцы из Лачинского района Шахвердиев Сулейман Самед оглу, Ахмедов Санан Иззет оглу, Фарзалиев Нусрет Магеррам оглу, Керимов Мирза Ганбар оглу, Ибрагимов Адалят Керим оглу».

Житель Агстафинского района Захид Султанов пишет:

«Уважаемый господин Президент!

Соответствующие превентивные меры, принятые для предотвращения распространения нового типа коронавирусной инфекции в нашей стране, улучшение социального обеспечения лиц с низкими доходами, оказание финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии, вовлечение людей в социальную солидарность являются реальным проявлением единства государства и гражданского общества.

Наше государство мобилизовало все свои ресурсы для уменьшения последствий пандемии и ограничения ее масштабов. Вот почему мы верим, что наша страна выйдет из этой беды с минимальными потерями, и под Вашим руководством наша республика успешно продолжит прежний путь развития во всех областях.

Господин Президент, я выражаю Вам глубокую благодарность за меры, которые Вы приняли в эти трудные дни, за особое внимание и заботу, которые проявили к людям».

1news.az