Письма Президенту: Вы являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана

~ 4 минуты на чтение 308

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, представляет вниманию читателей некоторые из них:

От Гюзель Абдуллаевой:

«Уважаемый господин Президент!

Даже самые развитые в медицинском плане страны не смогли бороться с пандемией, охватившей весь мир. В то время как некоторые страны безразличны к этой ситуации, в результате Вашей дальновидной политики и поручений в Азербайджане были предприняты важные шаги по снижению воздействия и масштабов пандемии. Все это доказывает, что в центре Вашей мудрой политики находятся гражданин Азербайджана и его благополучие.

Господин Президент, я благодарю Вас за большую заботу, которую Вы проявляете о гражданах. Верю, что наш народ, как и все человечество, скоро будет спасен от этой беды. Вы поддерживаете наш народ в эти трудные дни, и народ всегда с Вами. Я, как член семьи военнослужащего и сестра шехида, благодарю Вас. Пусть Всевышний защитит Вас и Вашу семью. Мы гордимся Вами.

С уважением,

Абдуллаева Гюзель Тявяккюль гызы,

вынужденная переселенка из Губадлинского района.

Азербайджанская Республика, Абшеронский район».

***

От Шюкюфы Талыбовой:

«Уважаемый господин Президент!

Как мать, проработавшая 52 года библиотекарем и проживающая в селе Бахышлы Хызинского района, от имени нашей семьи и жителей нашего села поздравляю Вас и Мехрибан ханум по случаю начала Рамазана.

Мы восхищаемся Вашей смелостью и мудрыми шагами по уничтожению невидимого врага, который охватил мир и затронул нашу страну, защите здоровья народа и улучшению его благосостояния. Мы верим, что под Вашим руководством и при помощи Мехрибан ханум Алиевой мы победим и этого врага.

Господин Президент, мы действительно сильны вместе!

С уважением,

Талыбова Шюкюфа Гаджибей гызы.

Азербайджанская Республика, Хызинский район».

***

От Зарифы Джафарзаде:

«Уважаемый господин Президент!

Пишу Вам от имени учащихся средней школы №11 имени М.Аранли Агджабединского района.

Сегодня пандемия коронавируса, которая сотрясает весь мир, влияет на нормальную жизнь школьников. В настоящее время самые развитые страны мира оказались беспомощны в борьбе с вирусом. Но радует, что наша страна, Азербайджан, входит в число стран, которые меньше всего пострадали от этой пандемии.

Господин Президент, это - результат принятых Вами превентивных мер. Своей деятельностью Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. В настоящее время мы продолжаем наши занятия онлайн.

Господин Президент, мы, школьники, гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, что у нас такой Президент, как Вы. От имени всех учащихся Агджабединского района обещаем быть достойными нашей Родины.

С уважением,

Джафарзаде Зарифа Гарахан гызы.

Азербайджанская Республика, Агджабединский район».

***

От Вахида Мехдиханова и других:

«Господин Президент!

Под Вашим руководством Азербайджан занял свое место среди самых могущественных стран мира и обрел большой авторитет на международной арене. Продолжая политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы, как мудрый лидер, работаете во благо здоровья и счастья народа Азербайджана в эти трудные времена.

В то время, когда мир сталкивается с пандемией коронавируса, Вы принимаете все необходимые меры для защиты народа от этого зла. Предотвращение распространения вируса, организация услуг для пожилых людей, оказание помощи нуждающимся, назначение пособий безработным, создание оплачиваемых общественных рабочих мест, открытие новых больниц и расширение сферы медицинского обслуживания, поддержка предпринимателей и другие меры являются ярким подтверждением Ваших слов: «Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана».

В эти трудные дни Вы максимально добились того, чтобы важные для нашей страны сферы продолжали развиваться.

Мы, жители Гусара, уверены, что скоро преодолеем эти трудные дни. Да поможет Вам Аллах. Да защитит Вас Всемогущий.

С уважением,

Мехдиханов Вахид,

Нурмамедов Джаваншир,

Савзиханов Видади,

Гачабеков Фахраддин,

Давудов Давуд,

Гарибов Шарбат,

Халилов Санан,

старейшины Гусарского района».

1news.az