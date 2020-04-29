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Письма Президенту: Я горжусь тем, что живу в стране, где Вы являетесь Президентом

Сегодня в 17:54 ~ 3 минуты на чтение 274
Письма Президенту: Я горжусь тем, что живу в стране, где Вы являетесь Президентом

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать от граждан многочисленные письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защите здоровья и улучшению благосостояния населения.

1news.az со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

От Бабы Самедова, Шеки, Азербайджан:

«Уважаемый Президент!

Благодарю Вас за превентивные меры, которые Вы приняли против этой беды в нашей стране, в то время как пандемия коронавируса широко распространилась в мире. Я горжусь тем, что живу в стране, где Вы являетесь Президентом. Мы уверены, что Вы и впредь успешно продолжите эту почетную миссию.

С уважением,

Баба Самедов,

Герой Социалистического Труда.

Азербайджанская Республика, город Шеки».

От Алигусейна Гаджиева, Нефтчала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

В результате превентивных мер, предпринятых по Вашему поручению, пандемия коронавируса в Азербайджане находится под полным контролем, хотя в большинстве развитых стран мира число инфицированных и смертей во много раз выше.

Конечно, это результат Ваших усилий. Мы гордимся Вами. Пусть Всевышний благословит Вас и Вашу семью.

Я был свидетелем того, как высоко Вы цените гражданина. Во время Вашего визита в Нефтчалу в 2017 году Вы посетили мое фермерское хозяйство, провели теплую встречу с членами хозяйства и дали соответствующие рекомендации.

Мы, народ Азербайджана, гордимся тем, что у нас такой лидер, как Вы.  Ваша деятельность еще раз доказывает, что Вы являетесь преемником великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Благослови вас Аллах.

С уважением,

Гаджиев Алихусейн,

кавалер ордена «Эмек» 2-й степени.

Азербайджан, Нефтчалинский район, село Боят».

От Илькина Джаббарлы, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как представитель азербайджанской молодежи благодарю Вас от своего имени и от имени вынужденных переселенцев, размещенных в общежитии, в котором мы живем, за Вашу заботу о нас в этот трудный период и выражаем нашу глубокую благодарность. Мы поддерживаем Вас в Вашей борьбе за укрепление государственности, счастье нашего народа. Спасибо за все.

С уважением,

Джаббарлы Илькин Нуреддин оглу,

вынужденный переселенец из Губадлинского района Азербайджана,

город Баку, Низаминский район».

От Фуада Пашаева, Баку, Азербайджан:

«Господин Президент, Верховный Главнокомандующий!

Обращаясь к Вам как студент Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта я благодарю Вас за созданные нам условия онлайн-обучения, а также за заботу о наших гражданах в эти трудные дни.

Хочу выразить Вам свою благодарность и признательность.

Моя самая большая мечта - стать офицером Государственной пограничной службы и служить своему народу.

Моя мама, медицинский работник, борется с коронавирусом.  Надеюсь, мы оставим эти трудные дни позади и наступят прекрасные дни. Да поможет нам Всевышний.

Господин Президент, еще раз спасибо Вам и Вашей семье.  Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в эти трудные дни.  Благослови Вас Аллах.

С уважением,

Пашаев Фуад Адиль оглу, Азербайджан, город Баку».

1news.az

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