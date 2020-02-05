Планируется строительство ж/д до туристического комплекса Шахдаг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют в этом году начать капитальный ремонт железной дороги Баку-Ялама, сообщили агентству Trend в обществе.

Ремонтные работы займут два года.

Протяженность железной дороги Баладжары-Ялама составляет 382 км, 34 км дороги уже отремонтировано.

За счет бюджетных средств уже построены 5 подстанций, проложены электрические линии и линии связи, а также фиброоптические кабели, отметили в ЗАО.

«Кроме того, планируется строительство железной дороги от станции Худат до комплекса Шахдаг. Протяженность этой железной дороги составит 57 км. Для проектирования дороги будет привлечен консультант сроком на один год, выбранный на тендерной основе», - отметили в ЗАО.

В декабре 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг».

Документ подписан в целях развития туризма, создания нового туристического маршрута в стране.

В целях проектирования железнодорожной линии Худат-Шахдаг ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выделено 3 миллиона манатов.