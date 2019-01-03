ПО «Азеригаз» внесло ясность в информацию о предоставлении «подарка»  на сумму 10 манатов - ФОТО

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Некоторые пользователи социальных сетей распространяли вчера не соответствующую действительности информацию и аудиозаписи о подарочных 10 манатах на смарт-карты на платежных терминалах.

Как сообщили 1news.az в отделе по связям с общественностью Производственного объединения «Азеригаз», подобным образом граждан вводят в заблуждение.

«Указывалось, что якобы в платежных терминалах, нажав на кнопку «Восстановление смарт-карты», можно начислить на смарт-карту дополнительно 10 манатов.

Некоторые граждане даже представили это как «подарок» гражданам от «Азеригаз», - говорится в сообщении структуры.

В ходе мониторинга в соцсетях также были выявлены случаи скопления людей в ночное время возле платежных терминалов в некоторых маркетах.

ПО «Азеригаз» просит помощи у правоохранительных органов, потому как в результате мошеннической деятельности некоторых лиц в социальных сетях может быть парализована работа организации, имеющей около 2,3 млн абонентов.

Кроме этого отмечается, что годовой лимит на потребление газа в Азербайджане составляет 2200 кубометров. В пределах данного лимита цена 1 кубметра газа составляет 10 гяпиков.

А.А., М.К.