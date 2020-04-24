По инициативе Президента Азербайджана состоится саммит Контактной группы Движения неприсоединения

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По инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения контактная группа Движения в понедельник, 4 мая, проведет видеоконференцию «Вместе против COVID-19», посвященную борьбе с коронавирусом.

Как сообщает 1news.az, об этом АЗЕРТАДЖ заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Мы надеемся, что саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения внесет значительный вклад в мобилизацию государств-членов организации в борьбе с коронавирусом», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Напомним, что 18-й саммит Движения неприсоединения прошел в Азербайджане 25-26 октября 2019 года под председательством Президента Ильхама Алиева. При единогласной поддержке государств-членов организации Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы.

Тимур Рзаев, Г.Р.