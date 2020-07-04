1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

По поручению Мехрибан Алиевой решена жилищная проблема семьи шехида - ФОТО 

Сегодня в 12:55 ~ 1 минута на чтение 308
По поручению Мехрибан Алиевой решена жилищная проблема семьи шехида - ФОТО 
Благодаря вниманию Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой решена жилищная проблема семьи шехида. 
 
Как сообщила 1news.az председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева, семья старшего лейтенанта Нурида Абдуллаева, погибшего в бою с армянами 4 апреля 2018 года на агдамском направлении фронта, испытывала финансовые трудности с выплатой ипотечного кредита за квартиру, в которой проживает. 
 
Супруга шехида Вафа ханум обратилась в Общественное объединение в связи с этим вопросом и отметила, что на ее попечении находятся двое малолетних детей, имеющих проблемы со здоровьем, и у нее нет возможности платить за ипотеку.  
 
Организация обратилась в связи с жилищной проблемой семьи шехида к Первому вице-президенту Азербайджана, главе Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. 
 
Обращение было рассмотрено в кратчайшие сроки и ипотечный долг за квартиру семьи был погашен. Кроме того, Фонд взял под свой контроль лечение детей шехида. 
 
Мы очень благодарны уважаемой Мехрибан ханум Алиевой за помощь и внимание», - подчеркнула С.Оруджева. 
 
Тимур Рзаев

308

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены