По поручению Мехрибан Алиевой решена жилищная проблема семьи шехида - ФОТО 

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Благодаря вниманию Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой решена жилищная проблема семьи шехида.

Как сообщила 1news.az председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева, семья старшего лейтенанта Нурида Абдуллаева, погибшего в бою с армянами 4 апреля 2018 года на агдамском направлении фронта, испытывала финансовые трудности с выплатой ипотечного кредита за квартиру, в которой проживает.

Супруга шехида Вафа ханум обратилась в Общественное объединение в связи с этим вопросом и отметила, что на ее попечении находятся двое малолетних детей, имеющих проблемы со здоровьем, и у нее нет возможности платить за ипотеку.

Организация обратилась в связи с жилищной проблемой семьи шехида к Первому вице-президенту Азербайджана, главе Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой.

Обращение было рассмотрено в кратчайшие сроки и ипотечный долг за квартиру семьи был погашен. Кроме того, Фонд взял под свой контроль лечение детей шехида.

Мы очень благодарны уважаемой Мехрибан ханум Алиевой за помощь и внимание», - подчеркнула С.Оруджева.

Тимур Рзаев