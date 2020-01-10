По следам смертей от паленого алкоголя: В Азербайджане арестованы 14 человек

«В последние дни в рамках уголовного дела по фактам смертельных отравлений спиртными напитками, изготовленными кустарным способом, арестовано 14 человек».

Как сообщает 1news.az, об этом было сказано на состоявшемся в Генеральной прокуратуре Азербайджана совещании, посвященном обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2019 году, и предстоящим на 2020 год задачам.

«В ходе следствия, которого велось в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры по соответствующим статьям УК, 14 человек были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых как лица, производящие спиртные напитки кустарным способом, а также организующие их продажу на объектах общественного питания и торговли, и обеспечивающие их техническим спиртом и сырьем.

Они арестованы. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех виновных и привлечению их к ответственности», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Тимур Рзаев