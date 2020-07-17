Почему метро не будет работать еще две недели? - ВИДЕО

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Прояснились причины закрытия Бакинского метрополитена во время строгого карантинного режима, который продлится до 5 августа.

Выступая в передаче «Hədəf», транслируемой по AzTv, помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев объяснил причины ограничений на общественный транспорт.

«Приостановка работы метрополитена напрямую связана с его техническими параметрами. Метрополитен – это замкнутое пространство с централизованной системой вентиляции, а это в условиях пандемии создает опасность заражения. Такие ограничения в работе метрополитена были введены и в других странах в период пандемии COVID-19», - отметил он.

Напомним, что согласно ограничениям, в городах и районах, где продлен ужесточенный карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт работать не будет (с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля; с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа).

При этом, как сообщает пресс-служба Бакметрополитена, бакинское метро приостанавливает пассажироперевозки до 06:00 утра 5 августа. Так, пункт 2.3 сегодняшнего постановления Кабинета министров № 256 связан с деятельностью метрополитена. В пункте 2.2 предыдущего решения (№236) слова «20 июля» заменены на «5 августа».

Натали Александрова