Армянские военные примут участие в учениях российского Южного военного округа

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Армянские военные будут привлечены к учениям Южного военного округа России, заявил в пятницу на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он сообщил, что это будут танковые, артиллерийские, мотострелковые и иные подразделения.

«Вооруженные силы Армении вместе с дислоцированной здесь российской военной базой запланировали в рамках этих учений совместные мероприятия», - добавил Ованнисян.

Эти мероприятия пройдут как на территории Армении, так и за ее пределами. Со стороны Армении к этим тренировкам будут подключены значительные силы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. Планируется оценить их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям «Кавказ-2020», которые должны состояться в сентябре.

К проверкам привлечены более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники.

Как сказал министр обороны России Сергей Шойгу, цель проверок - оценить способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, а также подготовиться к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

ИСТОЧНИК: СПУТНИК АРМЕНИЯ