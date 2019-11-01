Подогрев асфальта, булавки-шпионы и виртуальный дворецкий: как живут Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Опра Уинфри - ФОТО

Не так давно в моду вошли «умные дома», как комплекс решений для автоматизации повседневных действий.

Дома, в которых все устроено так, чтобы облегчить быть своим хозяевам. Давайте рассмотрим, какие технические новинки успели внедрить Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Опра Уинфри.

Марк Цукерберг

В августе 2019 года состояние основателя Facebook Марка Цукерберга оценили в 68,2 миллиарда долларов, что сделало его пятым в списке самых богатых людей в мире. Подчеркивать статус внешним видом Цукерберг не стремится: предпочитает простую одежду и недорогие машины, а вот в недвижимость миллиардер инвестирует внушительные суммы.

Всего в собственности программиста десять домов и участков земли, на которые он потратил порядка 60 миллионов долларов. Есть в этом списке как и вполне скромные для миллиардера дома вроде особняка в Пало-Альто, Калифорния (этот дом стоимостью семь миллионов долларов Цукерберг приобрел еще в 2011 году, за год до женитьбы на Присцилле Чан), так и роскошные поместья, например, дом на озере Тахо стоимостью 22 миллиона долларов.

Впрочем, количество спален и бассейнов — не главные характеристики, когда речь идет о владениях человека, который сделал состояние на инновациях и технологиях.

Так, в 2016 году Цукерберг представил проект цифрового дворецкого для своего дома в Сан-Франциско, вдохновленного марвеловским «Железным человеком» — назвал он его так же, как и помощника Тони Старка – Джарвисом (Jarvis).

Изобретатель рассказал, что в общей сложности потратил 100 часов на создание умного виртуального дворецкого — с его помощью он может не только управлять светом и музыкой в доме, но и даже удаленно пожарить тост.



Помощник запрограммирован так, что реагирует на голоса самого Марка и его супруги Присциллы. Главное отличие Джарвиса от остальных голосовых помощников в том, что он может воспринимать и принимать к действию более абстрактные запросы.

«Например, если мы хотим послушать музыку, мы можем сказать ему: «Сыграй что-нибудь легкое», и если нам не понравится выбор, достаточно сказать: «Нет, это не легкое, сыграй другое», и помощник исправится сам», — рассказывал Цукерберг.



Впрочем, если разговаривать с дворецким желания нет, то отдавать команды ему можно и через мессенджер Facebook. Кстати, сам Джарвис говорит голосом Моргана Фримена. Кроме того, Джарвис умеет распознавать лица посетителей.

«Система работает в несколько этапов. Помощник запускает программу обнаружения лиц, чтобы убедиться, что кто-то пришел, затем он запускает распознавание лица, чтобы определить, кто этот человек. Как только он идентифицирует человека, он проверяет список, чтобы подтвердить, что я ожидаю этого человека, и если я это подтверждаю, он впустит его и скажет мне, что он здесь», — объяснял программист.



Билл Гейтс

Если вы когда-то окажетесь в гостях у основателя Microsoft, то вы не останетесь незамеченным — в прямом смысле этого слова. Каждый, кто попадается на территорию особняка с видом на озеро Вашингтон в Медине, штат Вашингтон, должен приколоть особую булавку с датчиком. В любой момент хозяин может видеть, где вы находитесь, лишь взглянув в свой смартфон. Мера, впрочем, вполне оправдана, ведь в угодьях Гейтса можно и заблудиться: площадь резиденции — шесть тысяч квадратных метров!

Поместье известно как Xanadu 2.0 — название позаимствовано из «Гражданина Кейна». Гейтс приобрел его в 1988 году за два миллиона долларов. На строительство и реконструкцию ушло семь лет и как минимум 63 миллиона долларов. Сегодня стоимость резиденции оценивается в 127 миллионов долларов!

Впрочем, стоит отметить, что булавки нужны не только для слежки, но и для того, чтобы сделать пребывание гостей в доме максимально комфортным. Так, можно указать свои предпочтения по температуре, освещению и даже музыке — искусственный интеллект будет учитывать эти пожелания и настраивать параметры в комнате. Колонки спрятаны под обоями — выбранная музыка будет сопровождать вас при переходе из комнаты в комнату



Для визуалов в доме тоже подготовлена отдельная программа — на стенах размещены дисплеи стоимостью 80 тысяч долларов, для показа на которых можно «заказать» любимые картины или фотографии. Выбор, должно быть, впечатляющий, ведь на жесткие диски, на которых хранятся файлы, потрачено 150 тысяч долларов! Ценители древностей, к слову, могут наслаждаться не только копиями, но и уникальными подлинниками. В доме Гейтса хранится Лестерский кодекс — тетрадь научных записей, сделанных Леонардо да Винчи в Милане в 1506—1510 годах. За манускрипт миллиардер заплатил 30,8 миллиона долларов на аукционе в 1994 году.

При помощи новейших технологий Гейтс следит не только за своими гостями, но и за растительностью. Почва вокруг любимого клена, растущего рядом с подъездной дорогой к дому, контролируется электроникой, которая включают автополив при недостатке влаги.



Опра Уинфри

Искусственный интеллект помогает вести хозяйство и известной телеведущей и журналистке Опре Уинфри.



Поместье Telluride mansion в Колорадо звезда приобрела в 2015 году у прежнего владельца, бизнесмена Боба Уолла, за 14 миллионов долларов. Особняк расположен среди гор, поэтому без смотровых площадок тут не обойтись — самая впечатляющая расположена на высоте более десяти метров среди крон и оборудована камином.



Добраться до нее можно по подвесному мосту среди деревьев, который соорудил еще Уолл. Эта близость к природе, похоже, и стала одним из главных аргументов за покупку. Ведь известно, что Опра просто обожает небольшую рощу из 12 дубов в ее втором, калифорнийском, поместье.

«Их ветви образуют своеобразный навес, и я могу сидеть там часами для вдохновения. Нигде я не чувствую себя более спокойной, чем здесь, под дубами на моем заднем дворе», — признавалась в одном из интервью Уинфри.

Кроме того, в усадьбе имеется собственный фуникулер, на котором гости могут добраться до горнолыжных склонов.

Впрочем, подобная сентиментальность не исключает и вполне практичного подхода к оборудованию дома. Так, в резиденции в Колорадо подъездная дорога снабжена подогревом. Погода в этом штате иногда испытывает жителей на прочность — если выпадает снег, сенсоры реагируют на осадки и запускают обогрев асфальта, чтобы дорога стала более безопасной.

Кроме того, сенсоры также передают информацию хозяйке, если кто-то приближается к дому. Другие умные системы поддерживают температуру в ванной, помогают следить за садом и управлять поливом цветов.

И чего только не придумают для удобства!

Источник: Spletnik.ru

И.Н, Г.Р.

