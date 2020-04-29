Подразделения Азербайджанской армии использовали 82-мм минометы, чтобы заглушить огневые точки противника

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Распространенная в армянских СМИ информация о том, что азербайджанская сторона, применив минометы, нарушила режим прекращения огня, является ложной.

Об этом на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что на самом деле, вопреки утверждению армянской стороны, сегодня во второй половине дня именно подразделения вражеской армии грубо нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по позициям Азербайджанской армии.

Подразделения Азербайджанской армии же использовали 82-мм минометы, чтобы заглушить огневые точки противника.

Эльшан Рустамов, М.К.