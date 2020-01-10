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Подразделения ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 333
Подразделения ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кемерли Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Тимур Рзаев

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