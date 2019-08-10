Подведены итоги 31-й Международной олимпиады по информатике в Баку - ФОТО

10 августа в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI 2019).

Церемония началась демонстрацией видеоролика о приезде в феврале нынешнего года в Баку представителей местных и международных организационных комитетов 31-й Международной олимпиады по информатике среди школьников.

Министр образования, председатель «IOI 2019» Джейхун Байрамов поздравил участников с завершением олимпиады, выразил признательность организаторам за проведение соревнований на высоком уровне, а также глобальному спонсору - компании Acer, всем, кто внес свой вклад в проведение этого состязания знаний.

Подчеркнув важность освоения знаний и навыков в области ИКТ, министр образования рассказал о широком внедрении информационно-коммуникационных технологий в сфере образования в нашей стране. Он отметил, что каждый молодой человек способен изменить мир и сделать его лучше. Важную роль в этом играют также инновации. Подчеркнув, что Азербайджан – мультикультуральная страна, министр образования выразил уверенность в том, что участники олимпиады в течение недели ознакомились с культурой, музыкой и кухней Азербайджана. Отметив, что Министерство образования придает большое значение преподаванию информационных технологий, Джейхун Байрамов сказал, что олимпиада «IOI 2019» внесет вклад в развитие сферы ИКТ в Азербайджане. В заключение выступления министр поздравил победителей олимпиады и пожелал успехов всем участникам.

На мероприятии состоялось награждение участников, удостоенных бронзовых, серебряных и золотых медалей олимпиады. 28 участников олимпиады получили золотые, 54 – серебряные, 81 – бронзовые медали. Участнику, показавшему наивысший результат – члену команды США Бенджамину Ги, наряду с золотой медалью, министр образования Джейхун Байрамов вручил также специальную премию.

Президент «IOI» Грег Ли зачитал итоговую декларацию международной олимпиады.

На церемонии было объявлено о том, что следующие соревнования пройдут 19-26 июля 2020 года в Сингапуре. Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов и почетный председатель «IOI 2019», ректор Университета АДА Хафиз Пашаев передали флаг Международной олимпиады по информатике профессору Сингапурского национального университета Тан Сун Теку.

Затем был показан фильм о нашей стране.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Напомним, что в Международной олимпиаде по информатике, проведенной в нашей стране впервые, принимали участие официальные делегации из 88 стран и регионов, включающие более 600 школьников, учителей и экспертов.

Олимпиада прошла по инициативе Министерства образования при поддержке Университета АДА, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и других государственных структур. Официальный глобальный спонсор олимпиады – компания Acer. Кроме того, Azercell Telekom оказал поддержку мероприятию как «Цифровой спонсор талантов», а «PAŞA Bank» - как «Спонсор талантов».

Медиа-партнер состязаний знаний – Общественное телевидение.

АЗЕРТАДЖ