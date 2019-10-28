Полиция Баку о дедушке, который издевался над малолетними внуками - ФОТО

«Полиция Баку в курсе публикаций СМИ о человеке, который заставлял малолетних детей передвигаться «гусиным шагом» по наземному пешеходному переходу».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по словам которого, в этой ситуации, по закону, граждане, ставшие свидетелями подобного отношения к детям, должны были незамедлительно обратится в МВД, позвонив по номеру 102.

«Есть требования закона. К сожалению, в этом случае не было обращения граждан в полицию, какого-либо заявления. По предварительным данным, мужчина, который заставлял детей ползти, их дедушка. В таких случаях необходимо заявление, обращение, чтобы полиция могла действовать на основании него», - подчеркнул Э.Гаджиев.

В свою очередь, связавшись с Юлией Кутуковой, которая первой распространила информацию об издевательстве над детьми, 1news.az удалось узнать точное место, где она увидела этот безобразный факт.

«Это рядом с автобусной остановкой у парка Гейдара Алиева в поселке «8-й километр», возле рынка у станции метро «Нефтчиляр». «Зебра» прямо посередине дороги от рынка вниз. Вот это место, я сфоткала вчера днем, они переходили дорогу прям под столбом с камерами. Фото я сделала с остановки. Вот в тот день я сошла с автобуса и увидела впереди эту картину», - подчеркнула Ю.Кутукова, представив фото места инцидента.

«Даже если нет у нас закона «О защите детей», но так вести себя тоже нельзя. Взрослый должен взять детей за руку и перевести. Они маленькие совсем, зачем так издеваться над ними?» - подчеркнула она.

Мы, в свою очередь, надеемся, что человек, издевавшийся над детьми, будет все же наказан, несмотря на то, что на его низкий поступок никто из окружающих не заявил в полицию. В то же время тот факт, что он до сих пор избежал наказания, говорит о том, что в Азербайджане есть большие пробелы в деле защиты прав детей - слабо развит институт социальных работников, до сих пор нет своего детского омбудсмена, нет единого подхода к ситуациям, когда издевательство над детьми – факт, но из-за отсутствия непосредственного физического насилия полиция не в силах что-то сделать. Неужели надо ждать, пока детей начнут бить, чтобы остановить такое жестокое обращение?! Хочется верить, что это не риторический вопрос.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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