Полиция Баку об увольнении сотрудника после митинга

В социальных сетях распространяется информация о том, что 20 октября из органов внутренних дел по собственному желанию был уволен сотрудник полиции, который участвовал в пресечении попытки незаконной акции феминисток в Сабаильском районе Баку.

В частности, пишут, что сотрудник полиции таким образом продемонстрировал свое несогласие с предотвращением митинга.

Но, как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, данная информация не соответствует действительности.

«Такого факта не было», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.