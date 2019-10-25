1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Полиция Баку об увольнении сотрудника после митинга

Сегодня в 09:25 ~ 1 минута на чтение 665
Полиция Баку об увольнении сотрудника после митинга

В социальных сетях распространяется информация о том, что 20 октября из органов внутренних дел по собственному желанию был уволен сотрудник полиции, который участвовал в пресечении попытки незаконной акции феминисток в Сабаильском районе Баку.

В частности, пишут, что сотрудник полиции таким образом продемонстрировал свое несогласие с предотвращением митинга.

Но, как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, данная информация не соответствует действительности.

«Такого факта не было», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

665

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены