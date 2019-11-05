Полиция Баку: Во время массовых акций журналистам необходимо носить жилеты PRESS

«Во время массовых акций нет никаких ограничений для профессиональной деятельности журналистов, главной целью которых является распространение правды, а критерием профессионализма – объективность».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, отвечая на вопрос по поводу правил поведения журналистов и обеспечения их безопасности во время массовых акций.

«Журналисты должны быть более внимательными и ответственными во время освещения массовых мероприятий и акций, не вмешиваться в них и выполнять функцию сторонних, нейтральных, наблюдателей.

Кроме того, журналисты должны руководствоваться нормами профессионального поведения, а для того, чтобы отличаться от участников акций, носить яркие жилеты с надписью PRESS», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.