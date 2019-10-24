1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Полиция Баку задержала почти сотню квартирных воров

Сегодня в 10:06 ~ 1 минута на чтение 653
Полиция Баку задержала почти сотню квартирных воров

«За 9 месяцев 2019 года полиция Баку достигла больших успехов в деле обеспечения безопасности граждан, предотвращения преступлений и оперативного их раскрытия».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев

По его словам, с начала года были задержаны 55 человек – членов 26 преступных групп, занимавшихся разбоем и грабежами.

«Были также задержаны 98 человек – членов 42 преступных групп – подозреваемых в 74 квартирных кражах. Полиция надежно обеспечивает безопасность граждан», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

653

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены