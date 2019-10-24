Полиция Баку задержала почти сотню квартирных воров

«За 9 месяцев 2019 года полиция Баку достигла больших успехов в деле обеспечения безопасности граждан, предотвращения преступлений и оперативного их раскрытия».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, с начала года были задержаны 55 человек – членов 26 преступных групп, занимавшихся разбоем и грабежами.

«Были также задержаны 98 человек – членов 42 преступных групп – подозреваемых в 74 квартирных кражах. Полиция надежно обеспечивает безопасность граждан», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.