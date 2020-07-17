Полковник Вагиф Даргяхлы: Попытка активизации противника была решительно пресечена нашими подразделениями 

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Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы сделал заявление о ситуации на государственной границе с Арменией.

Как сообщает 1news.az, в заявлении он отметил, что в целом, несмотря на напряженную ситуацию, в ночь с 17 на 18 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы наблюдалось относительное спокойствие.

«Режим прекращения огня на передовых позициях изредка нарушался подразделениями вооруженных сил Армении. Попытка активизации противника была решительно пресечена нашими подразделениями.

В целях провокации армянские вооруженные силы целенаправленно скрывают свои огневые точки вблизи своих гражданских объектов или за ними. Тем не менее, Азербайджанская армия наносила удары лишь по военным целям противника. Огневые точки подразделений вооруженных сил Армении, которые преднамеренно атаковали азербайджанские села, гражданское население и гражданские объекты, были подавлены точным огнем наших подразделений.

Сообщаю, что в ходе последних боевых действий Азербайджанская армия использовала лишь небольшую часть имеющегося в своем распоряжении вооружения, которое с высокой точностью управляется с помощью современных информационных технологий и обладает большой разрушительной силой.

В представленных видеоматериалах ясно видно, насколько точно наши войска уничтожали позиции, военные объекты, военную технику, живую силу и запасы противника в ходе последних боев. Это показатель боеспособности, военного потенциала и профессионализма личного состава Азербайджанской армии.

С уверенностью заявляю, что высокий боевой дух личного состава нашей армии, имеющиеся на вооружении армии современное вооружение и военная техника, предназначенные для ведения боевых действий и обеспечения нашей безопасности, полностью обеспечат нашу победу», - подчеркнул В.Даргяхлы.

Тимур Рзаев