Полномочия Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана полностью перешли ЦБА

Передача Центральному банку Азербайджана (ЦБА) полномочий ликвидированной Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана полностью завершена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом на встрече между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предпринимателями и менеджерами банков сказал председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Он рассказал, что приоритетами ЦБА в 2020 году являются развитие финансового сектора, обеспечение его стабильности, завершение процесса реструктуризации, а также расширение и поддержка устойчивости страхового сектора, применение принципов открытого банкинга, развитие бизнес-кредитования.

По словам Рустамова, несмотря на рост сектора кредитования в стране, большая часть выдаваемых банками кредитов приходится на потребительские, в то время как бизнес-кредитование растет замедленными темпами. Тем не менее финансовый сектор в стране заметно активизировался, сказал он.

Напомним, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана была упразднена 28 ноября 2019 года согласно распоряжению главы государства об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, полномочия Палаты по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе ее права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также его имущество, были переданы Центральному банку Азербайджана.

Тимур Рзаев