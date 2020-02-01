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Порталы Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана распространили статью АЗЕРТАДЖ «Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа»

Сегодня в 22:44 ~ 1 минута на чтение 165
Порталы Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана распространили статью АЗЕРТАДЖ «Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа»

Статья председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (AЗЕРТАДЖ) Аслана Асланова под заголовком «Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа» опубликована на русском языке на порталах tnews.uz (Узбекистан), goldenbridgenews.com, turkelpress.com (Кыргызстан) и vatanpress.com. (Казахстан).

В статье подробно говорится о жизненном пути и деятельности Президента Азербайджана - студенческих годах и преподавании в Московском государственном институте международных отношений, участии в период пребывания на посту вице-президента Государственной нефтяной компании в переговорах по контракту о совместной с иностранными компаниями разработке нефтяных ресурсов нашей страны, широко анализируются его лидерские качества, успешное продолжение курса Гейдара Алиева, 16-летняя деятельность в качестве главы государства, успехи, достигнутые Азербайджаном в этот период. Кроме того, подробно рассказывается о революционных реформах и уникальных проектах, реализуемых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Напомним, что статья «Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа» была опубликована в газете China Daily, обладающей более чем 100-миллионной читательской аудиторией, на сайтах Национального новостного агентства Малайзии BERNAMA, Объединения национальных новостных агентств стран-членов Организации исламского сотрудничества, порталах Ewnews (Германия), «Версии» (Украина), Russia-on (Россия), Amosnews, Ultima Ora, News24hours (Румыния), Newsroom, Turkistannews, Kaz.365info (Казахстан), Turkelpress, Vatanpress (Кыргызстан), Balkanin (Сербия), 24news.ge, Saqinform (Грузия), Minanews (Индонезия).

АЗЕРТАДЖ

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