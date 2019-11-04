После дождя вновь затопило автомобильный туннель в Баку – ВИДЕО

На 14-м километре железной дороги у станции Сабунчи после дождя вновь оказался затоплен новый автомобильный туннель, проходящий под дорогой.
Как сообщает 1news.az, в результате движение по туннелю оказалось перекрыто.
Вскоре был запущен дополнительный насос для откачки воды, и движение автомобилей по туннелю было восстановлено.
Отметим, что в начале сентября 2019 года этот туннель уже затапливало.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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