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Посол Азербайджана обсудил в МИД России ситуацию на границе с Арменией

16 Июля, 2020 в 22:43 ~ 1 минута на чтение 651
Посол Азербайджана обсудил в МИД России ситуацию на границе с Арменией

16 июля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации П.Бюльбюль оглы.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на МИД РФ, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину. Рассмотрены планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период», - говорится в сообщении МИД РФ.

Натали Александрова

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