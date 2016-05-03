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Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт 

Сегодня в 15:22 ~ 4 минуты на чтение 977
Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт 
Ереван пытается вовлечь Россию и страны ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, что объясняет эскалацию конфликта на границе. 
 
Как сообщает 1news.az, об этом заявил РБК чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. 
 
«Это провокация, направленная на то, чтобы вовлечь в этот конфликт страны ОДКБ и в первую очередь Россию как главного члена блока, так как он произошел не на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, а на границе Армении и Азербайджана», - заявил посол. 
 
По словам Бюльбюльоглу, за два года на границе на этом направлении азербайджанская сторона насчитала более 10 тыс. случаев нарушения перемирия с армянской стороны. «Но это были мелкие перестрелки, одиночные выстрелы, иногда вылазки, которые, конечно, пресекались. Но вот так, чтобы шли пять дней бои и не останавливались, несмотря на посредничество России и многих других стран, — такого не было», — говорит он. 
 
По словам посла Азербайджана, за время конфликта ни одна из сторон не заняла новой высоты или территории. 
 
В эскалации конфликта Азербайджан не заинтересован, страна хочет сохранить свой высокий уровень экономического развития, уверяет посол. «Мы заинтересованы в мирном решении, но для этого нужно вывести оккупационные войска. Тогда начнется разговор о статусе Нагорного Карабаха. Вот тогда можно говорить о каких-то компромиссах. «О каком компромиссе можно говорить сегодня? Что мы должны, отдать свою землю? Практически все страны мира признают территориальную целостность Азербайджана. Никто не признает и не признает Нагорный Карабах. Есть четыре резолюции Совбеза ООН, призывающие немедленно вывести войска», — напоминает он. 
 
По словам Бюльбюльоглу, народ его страны устал от того, что переговоры по карабахскому урегулированию стоят на месте, поэтому в ночь на 15 июля в Баку и прошли акции протеста с лозунгом «Закончи карантин, начни войну». «В Минской группе ОБСЕ три сопредседателя, они приезжают, уезжают. Мы — дипломаты, политики — понимаем, что люди работают, но в обществе очень большое недовольство работой Минской группы. Сколько можно (есть хорошая русская поговорка) воду в ступе толочь? Приезжают и уезжают солидные люди, дипломаты, но решение конфликта не двигается с места», — говорит дипломат. 
 
«Звучали лозунги немедленно начать войну. У людей чувство обиды за оккупацию территорий. А что им делать? Они и говорят: давайте идти до конца. Это важный показатель настроений в обществе. Это показатель того, что азербайджанский народ никогда не согласится с потерей своих территорий», — отметил посол. 
 
«Мы уверены, что самая большая, авторитетная страна региона, член Совета безопасности и Минской группы ОБСЕ, может взять на себя историческую миссию решения этого конфликта. Здесь и нашим, и вашим не получится. Здесь надо однозначно высказать свою позицию. На карте прекрасно видно, кто чью землю занял», — оценил Бюльбюльоглу роль, которую может сыграть Россия. 
 
«Все президенты Турции и, естественно, Эрдоган всегда высказывали свою поддержку Азербайджану. В этом нет ничего нового. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев выдвинул лозунг «одна нация — два государства», — объясняет Бюльбюльоглу. «Вы можете посчитать, сколько у самой Турции претензий к Армении. В прошлом веке армянская партия Дашнакцутюн убила более 40 турецких послов и высокопоставленных турецких чиновников. И эта история с вымышленным геноцидом, которая началась с того, что именно армяне уничтожали мирное турецкое население, резали женщин и детей и получили ответ, — сказал посол. — Это все набирается же в политике, и в человеческих отношениях, и в дипломатическом багаже, это все никуда не исчезает». 
 
Тимур Рзаев

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