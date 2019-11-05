Посол РФ: В ОДКБ возникают вопросы солидарности в контексте отношений некоторых стран с Азербайджаном

В Организации Договора о коллективной безопасности возникают вопросы солидарности в контексте отношений некоторых стран с Азербайджаном.

Об этом в ходе круглого стола «Роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности» 4 ноября заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщают армянские СМИ.

Он заметил, что вопрос эффективности и роли ОДКБ обсуждается чуть ли не каждый день и в достаточно остром ключе, в том числе в СМИ и в экспертных кругах в Армении.

«К сожалению, тема ОДКБ в публичном пространстве поднимается тогда, когда возникают острые вопросы, например, в связи с вопросом генерального секретаря организации. Кроме того, возникают также вопросы солидарности в рамках организации, в том числе и в контексте отношений отдельных стран с Азербайджаном», - отметил посол.

А.А.