Посольство Армении в Берлине сотрясалось от лозунгов демонстрантов - ФОТО

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По инициативе Германо-азербайджанского альянса и Центрального координационного совета азербайджанских диаспорских организаций Германии перед зданием посольства Армении в Берлине прошла масштабная акция протеста, проживающих в немецкой столице соотечественников.

На митинге, для участия в котором городскими властями было дано разрешение в количестве двухсот участников, собрались истинные патриоты Азербайджана, готовые в любую минуту откликнуться на зов Родины и выполнить любой приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Еще 500 человек, пришедшие для участия в этой акции, но превышающие из-за пандемии верхнюю планку разрешенного для участия количества людей, выстроились в ряд недалеко от места скопления основной группы участников и дружным хором повторяют в унисон лозунги, скандируемые основной группой участников.

Перед посольством Армении творилось нечто невообразимое! Небо сотрясалось от лозунгов, скандируемых участниками митинга - "Карабах - это Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Либо Карабах, либо смерть!", "Карабах наш и будет нашим!". Сердце разрывалось от прилива патриотических чувств. Посольство Армении в Берлине сотрясалось от звукового резонанса! Пусть слышат спрятавшиеся за шторами несчастные дипломаты, пусть докладывают они внуку предателя-нациста Никола Вардановича Пашиняна, прыгнувшему с площади в премьерское кресло - с годами азербайджанцы не только не забыли Карабах, на что вы надеялись, но и еще с большей решимостью готовы отдать свои жизни за освобождение Родины!

С пламенными речами перед соотечественниками выступили руководители азербайджанских диаспорских организаций.

Мы уверены, что спрятавшиеся внутри здания армянские дипломаты нервно и дрожа записывали все эти речи, пепельница рядом с ними полна окурков. Правильно - читайте, вникайте: оккупация временна, враг будет разбит, победа будет за нами! Ничто и никто вам не поможет, когда у Азербайджана столько славных сынов!

АЗЕРТАДЖ