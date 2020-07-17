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Посольство Азербайджана в РФ: множество соотечественников желает присоединиться к армии Азербайджана

17 Июля, 2020 в 21:01 ~ 1 минута на чтение 390
Посольство Азербайджана в РФ: множество соотечественников желает присоединиться к армии Азербайджана

В связи с ситуацией, сложившейся в последние дни в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, тысячи сыновей и дочерей Азербайджана - патриотов своей Родины, наши соотечественники, проживающие за рубежом, военнослужащие в запасе, инвалиды и ветераны Карабахской войны обращаются в Министерство обороны с просьбой призвать их на военную службу и задействовать в боевых операциях с целью поддержки нашей армии. 

Как сообщили 1news.az в Посольстве Азербайджана в России, за последние несколько дней посольство получило множество обращений от наших соотечественников, проживающих в России.

В них граждане выражают серьезную обеспокоенность по поводу недавних событий и просят посольство оказать помощь и поддержку в присоединении к Азербайджанской армии.

Поблагодарив наших российских граждан за их патриотизм и решимость, представители посольства отметили, что сегодня привлекать в Азербайджанскую армию дополнительные войска необходимости нет.

В Азербайджане современная, отлично оснащенная и вооруженная сильная армия, способная выполнить любую военную миссию и освободить наши оккупированные земли по приказу Верховного главнокомандующего.

Натали Александрова

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