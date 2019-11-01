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Посольство Израиля в Баку возобновило работу

Сегодня в 13:35 ~ 1 минута на чтение 244
Посольство Израиля в Баку возобновило работу

Дипломатическая миссия Израиля возобновило свою деятельность в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства, посольство Израиля в Баку продолжит свою работу, как и все дипмиссии страны по всему миру.

Кроме того, отмечается, что будут продолжены переговоры между сотрудниками МИД и Министерством финансов Израиля. 

Напомним, что ранее сообщалось, что посольство Израиля в Баку временно приостановило работу. Это объяснялось тем, что министерство финансов Израиля нарушило договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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