Посольство Израиля в Баку возобновило работу

Дипломатическая миссия Израиля возобновило свою деятельность в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства, посольство Израиля в Баку продолжит свою работу, как и все дипмиссии страны по всему миру.

Кроме того, отмечается, что будут продолжены переговоры между сотрудниками МИД и Министерством финансов Израиля.

Напомним, что ранее сообщалось, что посольство Израиля в Баку временно приостановило работу. Это объяснялось тем, что министерство финансов Израиля нарушило договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.