Посольство о неуважительном отношении индийских туристов к памяти шехидов: Осуждаем такое поведение

Посольство Индии в Азербайджане прокомментировало распространенный в социальных сетях музыкальный клип с танцами и веселыми песнями, снятый группой туристов из этой страны в Аллее шехидов.
«Посольство Индии в Азербайджане посмотрело видео на новостных сайтах и в социальных сетях, где некоторые люди демонстрируют неуважительное поведение в Аллее шехидов. Посольство осуждает такое поведение кого бы то ни было».
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице дипмиссии в Facebook.
«Посольство взаимодействует с официальными структурами, в том числе с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, для расследования данного вопроса», - отмечается в публикации.
Напомним, что ранее в соцсетях распространился видеоклип с танцами и веселыми песнями, снятый группой туристов из Индии в священном для каждого гражданина Азербайджана месте – в Аллее шехидов.
Видео быстро распространилось, вызвав глубокое возмущение людей, потрясенных таким неуважением со стороны туристов к памяти шехидов.
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1news.az