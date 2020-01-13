Посольство о неуважительном отношении индийских туристов к памяти шехидов: Осуждаем такое поведение

Посольство Индии в Азербайджане прокомментировало распространенный в социальных сетях музыкальный клип с танцами и веселыми песнями, снятый группой туристов из этой страны в Аллее шехидов.

«Посольство Индии в Азербайджане посмотрело видео на новостных сайтах и в социальных сетях, где некоторые люди демонстрируют неуважительное поведение в Аллее шехидов. Посольство осуждает такое поведение кого бы то ни было».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Посольство взаимодействует с официальными структурами, в том числе с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, для расследования данного вопроса», - отмечается в публикации.

Напомним, что ранее в соцсетях распространился видеоклип с танцами и веселыми песнями, снятый группой туристов из Индии в священном для каждого гражданина Азербайджана месте – в Аллее шехидов.

Видео быстро распространилось, вызвав глубокое возмущение людей, потрясенных таким неуважением со стороны туристов к памяти шехидов.

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