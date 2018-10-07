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Посольство: США по-прежнему привержены содействию мирному урегулированию карабахского конфликта

Сегодня в 10:55 ~ 2 минуты на чтение 282
Посольство: США по-прежнему привержены содействию мирному урегулированию карабахского конфликта

США остаются приверженными содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальном аккаунте посольства США в Азербайджане в связи с двухдневной встречей глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились в Женеве с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. США по-прежнему полны решимости содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - говорится в публикации.

Отметим, что 28-30 января в Женеве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. В переговорах принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

В рамках Женевской встречи между сторонами были проведены наиболее интенсивные дискуссии за последние годы. Стороны всесторонне обсудили представленную сопредседателями повестку, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В первую очередь были обсуждены выдвинутые в 2019 году предложения и достигнутые соглашения, в частности, гуманитарные обмены с целью подготовки населения обеих стран к миру, затем разрешение конфликта в соответствии с принципами и элементами, составляющими основу урегулирования, в частности, принципами и пунктами Хельсинкского заключительного акта, и, наконец, вопрос интенсификации процесса урегулирования конфликта. В этой связи министры приняли решение встретиться вновь.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление касательно переговоров, состоявшихся между министрами в Женеве.

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