Потерявшая брата Айгюн Кязимова: «Даже в самые трудные дни…» - ВИДЕО

Сравнительно недавно народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова понесла большую утрату.

Ушел из жизни брат певицы, Кязим Кязимов, вышедший на свободу из тюрьмы, где отбывал срок по статьям 178.3.2 и 178.2.4 УК – мошенничество с причинением значительного и крупного ущерба.

Несмотря на тяжелую утрату, А.Кязимова не стала приостанавливать свою творческую деятельность, о чем рассказала подписчикам в социальной сети Instagram, где разместила ролик, в котором собрана видеонарезка из ее последних выступлений.

«Даже в самые трудные дни долг творческих людей состоит в том, чтобы дарить радость зрителям. Больше всего я люблю свою профессию за то, что делаю тысячи людей еще более счастливыми в радостные для них моменты», - пишет А.Кязимова в комментарии к нижеприведенному видео.

Отметим, что в скором времени народная артистка презентует клип на новый дуэт с королем российского шоу-бизнеса, народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, подробности о котором читайте по ссылке.

Ф.В, Г.Р.