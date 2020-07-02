Поздравление полиции: «Спасибо, что вы всегда рядом с нами» - ВИДЕО

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Общественное объединение «Региональное развитие» подготовило поздравительный видеоролик, посвященный 102-летию полиции Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в ролике рассказывается о той огромной работе, которую осуществляют сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана, о том, что они всегда стоят на страже закона, правопорядка, общественной безопасности, защищают граждан.

Напомним, что профессиональный праздник работников правоохранительных органов республики был учрежден Указом общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва в 1998 году.

Во время карабахской войны сотрудники азербайджанской полиции участвовали в боях за территориальную целостность нашей страны. Более 900 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Внутренних войск стали шехидами.

В рядах полиции немало тех, кто удостоен высокого звания «Национальный герой Азербайджана», а также награжденных орденами и медалями.

Тимур Рзаев