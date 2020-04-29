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Пожарные МЧС проводят в Баку дезинфекцию – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 18:15 ~ 1 минута на чтение 251
Пожарные МЧС проводят в Баку дезинфекцию – ФОТО – ВИДЕО

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории республики проводятся комплексные мероприятия.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, майор Гюльчин Мехдиева, в связи с этим министерство продолжает работу в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров.

В частности, личный состав и техника Государственной противопожарной службы МЧС задействованы в мероприятиях по дезинфекции специальными растворами объектов, определенных Оперативным штабом по городу Баку.

Дезинфекционные работы продолжаются.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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