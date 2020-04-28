Правительство Армении решило спасать экономику за счет новых долгов

~ 2 минуты на чтение 82

Правительство Армении в связи с возникшим из-за коронавируса кризисом для смягчения его возможных негативных последствий решило внести ряд изменений в госбюджет.

Об этом 28 апреля на внеочередном заседании национального собрания Армении в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете на 2020 год» заявил министр финансов Атом Джанджугазян, передают армянские СМИ.

Министр отметил, что ситуация, сложившаяся в стране, да и в мире в целом, из-за коронавирусной инфекции, беспрецедентна.

«Мы считаем, что в такой ситуации необходимо предпринять все необходимые меры для противодействия кризису и восстановления уже имеющихся финансовых потерь, что позволит обеспечить темп дальнейшего экономического роста», - пояснил глава Минфина.

Джанджугазян сообщил, что в Армении из-за COVID-19 ожидается экономический спад в размере 2%, вместо предполагавшегося роста.

Как отметил министр, серьезно сократятся транши из России и других близких Армении стран, где имеется армянская диаспора, сильно пострадает сфера туризма и услуг, существенно сократится экспорт, а также инвестиции. Потери бюджета составят порядка 324 млрд драмов.

«Также будет пересмотрен индекс доходов госбюджета. Согласно представленному сценарию, мы получим на 169 млрд драмов меньше налоговых поступлений», - добавил Джанджугазян.

Для того чтобы избежать радикальных шагов в виде сокращения расходов, власти решили занять средства у международных доноров, увеличив тем самым размер госдолга еще на 150 млрд драмов.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1867, жертвами пандемии стали 30 человек.

В стране действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность.

1news.az