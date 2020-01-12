Правительство в Триполи поддержало инициативу РФ и Турции о прекращении огня в Ливии

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы.

Об этом, как сообщает информационный портал Al Wasat Libya, говорится в распространенном в воскресенье заявлении столичного кабмина.

«В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж) и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января», - отмечается в заявлении.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Как указал ее официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, сторона объявляет о прекращении огня с 12 января.

Между тем он потребовал, чтобы и противоположная сторона придерживалась перемирия, пообещав в противном случае «жесткий ответ». Вслед за вступлением перемирия в силу стороны уже начали обвинять друг друга в его нарушении.

А.А.