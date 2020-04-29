Правозащитники: В Армении участились случаи давления на журналистов

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В Армении участились случаи оказания давления на журналистов.

«Этот вывод был сделан на основе проведенного комитетом исследования ситуации со свободой слова в Армении и нарушений прав журналистов и СМИ в первом квартале 2020 года», - заявил председатель комитета по защите свободы слова Ашот Меликян на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

«Если давать общую оценку, то надо сказать, что данный период был достаточно напряженным. Это было обусловлено отчасти ограничениями свободы слова в условиях введенного режима чрезвычайного положения», - рассказал Меликян.

После введения 16 марта режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса правительство Армении установило ограничения для СМИ.

Он отметил, что относящиеся к деятельности СМИ положения, утвержденные при введении в стране режима чрезвычайного положения, предоставляли достаточно широкие возможности для субъективизма. Полиция вмешивалась в деятельность многих СМИ, требуя удалить материалы, работать осторожно для исключения вызывающих панику публикаций, критерии оценки которых, по словам Меликяна, никому не известны.

Он рассказал, что из 50-ти зарегистрированных в первый квартал случаев давления на медиа 30 относятся к периоду с 16 по 31 марта (действию режима ЧП).

«Беспокойство вызывала та практика, что интересующая журналистов информация, связанная с распространением коронавируса, и усилия представителей СМИ для получения комментариев очень часто не были удовлетворены. И надо сказать, что в первом квартале был 21 случай нарушения права на получение и распространение информации (6 случаев в период с 16 по 31 марта)», - сказал он.

«В первом квартале комитет по защите свободы слова зарегистрировал 14 новых судебных исков (в отношении СМИ и журналистов), шесть из которых инициировали граждане, три - бизнес, еще три - действующие и бывшие должностные лица, а в двух случаях журналисты подали в суд на работодателей», - озвучил данные глава комитета.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта по 14 апреля. При этом ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности, введенные 24 марта, действовали до 12 апреля включительно. 13 апреля правительство продлило режим ЧП еще на месяц - до 17:00 14 мая 2020 года включительно.

По положению на 29 апреля, в Армении зафиксированы 1932 подтвержденных случая коронавируса. Вылечились 900 пациентов, 30 человек скончались.

1news.az