Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана встретился с председателем ЦИК Грузии

22 декабря находящаяся в нашей стране для отслеживания муниципальных выборов делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым.

Как сообщили в отделе медиа и общественных связей секретариата ЦИК, поприветствовав свою грузинскую коллегу Тамар Жвания и возглавляемую ею делегацию, председатель ЦИК Мазахир Панахов выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между высшими избирательными структурами двух стран, связи которых расширяются. В то же время председатель подчеркнул, что отношения между двумя структурами и взаимный обмен опытом играют важную роль в развитии избирательной практики и избирательной системы.

Выразив признательность за приглашение для наблюдения за выборами и теплый прием в ЦИК, председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Т.Жвания отметила, что рада находиться в нашей стране и Центральной избирательной комиссии. Говоря о подготовке к муниципальным выборам, председатель ЦИК М. Панахов подчеркнул, что созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей на муниципальных выборах 23 декабря.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

АЗЕРТАДЖ