Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился с делегациями ЦИК ряда зарубежных стран

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов 23 декабря встретился с находящимися с визитом в Азербайджане для наблюдения за муниципальными выборами делегациями центральных избирательных комиссий Молдовы, Румынии, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и Литвы.

Как сообщили в отделе медиа и общественных связей ЦИК, поприветствовав делегации высших избирательных структур зарубежных стран, Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей. Председатель ЦИК рассказал о роли взаимовыгодного сотрудничества между избирательными структурами в совершенствовании избирательной практики. Он отметил, что эти отношения имеют незаменимое значение для развития избирательной системы в любой стране.

Члены делегаций поблагодарили председателя ЦИК Мазахир Панахова за теплый прием. Председатель ЦИК проинформировал гостей о высоком уровне подготовки к выборам, предпринятых шагах и широкомасштабных проектах, направленных на проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

АЗЕРТАДЖ